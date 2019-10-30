Гвардиола — о Месси: самое сложное для тренера — руководить легендами старше 30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о стиле игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Однажды Месси завершит карьеру, и „Барселона“ справится с этим. Нужно подготовить место для статуи, чтобы воздать Лионелю должное, и я не сомневаюсь, что они его найдут.
Звёздным игрокам необходимо бежать, как и всем остальным. Если команда не справляется, нужно убедить звёзд работать, мотивировать к действию. Иногда ты говоришь: „Я не буду заставлять тебя бежать 40 метров так, будто тебе 20 лет, но тогда покажи, почему ты не должен бегать“. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждом матче, я готов принять это, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.
Прямо сейчас нужно попросить Месси делать короткие рывки. Он не может бегать просто так, ни в коем случае. Если бы Месси бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он бы получал травмы каждые три месяца. Самое сложное для тренера – руководить легендами старше 30», — приводит слова Гвардиолы Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.
- 30 октября 2019
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