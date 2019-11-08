Пиняев: не играл на компьютере, даже сейчас долго ищу буквы на клавиатуре
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев поделился воспоминаниями о детстве, а также признался, что не лучшим образом умеет обращаться с компьютером.
«Я видел, как детям вокруг дарили какие-то гаджеты, но у меня такого не было. Мотивацию нужно искать самому. Я всегда хотел сделать завтра то, что у меня не получилось сегодня. Это куда интереснее, чем получить игрушку и остановиться в развитии.
Играл ли я на компьютере? Нет. Я даже сейчас долго ищу нужные буквы на клавиатуре, когда что-то печатаю. А вот MсDonald’s раньше страдал! Но когда набрал лишнего веса, начал себя контролировать. Уже полгода не ем фастфуд. Сейчас даже нет желания туда пойти», — сказал Пиняев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
«Сравнения с Месси воспринимаю как шутку». В 15 лет Пиняев уже почти свой в «МЮ»
Интервью с воспитанником «Чертаново», которого называют самым талантливым молодым игроком в России.
- 8 ноября 2019
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