«Краснодар» — «Базель»: прямая онлайн-трансляция начнётся 28 ноября в 18:50
Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Краснодар» – «Базель». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 18:50 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мадденом. В роли его ассистентов выступят Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервный рефери – Кевин Кланси.
После четырёх туров «Краснодар», набрав 6 очков, занимает третье место в группе C, уступая располагающемуся строчкой выше «Хетафе» по дополнительным показателям. «Базель» (10) возглавляет квартет. Последнее место занимает «Трабзонспор» (1).
Турнирная таблица групп Лиги Европы сезона-2019/20. Расписание матчей.
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- 28 ноября 2019
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