Ари вывел «Краснодар» вперёд в матче с «Базелем», реализовав пенальти

Нападающий «Краснодара» Ари открыл счёт в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем». 33-летний футболист реализовал пенальти на 72-й минуте.

11-метровый удар в ворота швейцарского клуба был назначен за фол защитника Омара Альдерете, который сбил Ари в своей штрафной площади.

Встреча сейчас проходит в Краснодаре. К 75-й минуте счёт 1:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Базель».

«Базель», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C Лиги Европы, «Краснодар» (6) занимает второе место.

Посмотреть календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». С турнирной таблицей можно ознакомиться, если перейти по этой ссылке.