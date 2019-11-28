Ари вывел «Краснодар» вперёд в матче с «Базелем», реализовав пенальти
Нападающий «Краснодара» Ари открыл счёт в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем». 33-летний футболист реализовал пенальти на 72-й минуте.
11-метровый удар в ворота швейцарского клуба был назначен за фол защитника Омара Альдерете, который сбил Ари в своей штрафной площади.
Встреча сейчас проходит в Краснодаре. К 75-й минуте счёт 1:0 в пользу российской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Базель».
«Базель», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C Лиги Европы, «Краснодар» (6) занимает второе место.
Посмотреть календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». С турнирной таблицей можно ознакомиться, если перейти по этой ссылке.
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