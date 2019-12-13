Влашич: борьба за титул не закончена. ЦСКА может на равных биться с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что чемпионская гонка в Российской Премьер-Лиге ещё не закончилась.

«Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещё не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с „Зенитом“, у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы — в гонке! Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача — побеждать в каждом матче», — сказал Влашич в интервью пресс-службе «армейцев».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Влашич принял участие в 19 матчах. На счету 22-летнего полузащитника 7 забитых мячей (2 — с пенальти) и 4 результативные передачи. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 4-е место, набрав 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.