Обамеянг стал автором первого гола «Арсенала» при Артете

В эти минуты в Борнмуте проходит матч 19-го тура АПЛ. «Борнмут» принимает «Арсенал».

На 35-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как Дэн Гослинг замкнул прострел Джека Стейси. Гости сумели отыграться в середине второго тайма. На 64-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмери Обамеянг восстановил равновесие в счёте. Этот гол стал первым для «канониров» после того, как клуб возглавил испанский специалист Микель Артета.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Борнмут» — «Арсенал».

«Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место. Лондонцы в 18 турах набрали 23 очка. В ходе сезона «канониры» отправили в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Унаи Эмери. Его в итоге сменил Артета, который был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Борнмут» в турнирной таблице АПЛ располагается на 14-м месте, набрав 19 очков в 18 турах.

19-й тур АПЛ стартовал ранее. В первом матче тура «Тоттенхэм» одержал волевую победу, обыграв «Брайтон» со счётом 2:1.