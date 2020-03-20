Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», собрав автомобиль в LEGO

32-летний аргентинский защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Ранее многие игроки со всего мира выкладывали видео, на котором они чеканят рулоном туалетной бумаги, но Отаменди поддержал челлендж, собрав в конструкторе LEGO автомобиль марки Bugatti Chiron.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Англии отложено до мая.

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая