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Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», собрав автомобиль в LEGO

Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», собрав автомобиль в LEGO
Футбол / Англия 0

32-летний аргентинский защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Ранее многие игроки со всего мира выкладывали видео, на котором они чеканят рулоном туалетной бумаги, но Отаменди поддержал челлендж, собрав в конструкторе LEGO автомобиль марки Bugatti Chiron.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Англии отложено до мая.

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая
«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
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