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«С операции на операцию? Кайф». Футболистка сборной России рассказала о своих травмах

«С операции на операцию? Кайф». Футболистка сборной России рассказала о своих травмах
Футбол / Сборная России 0

Футболистка московского ЦСКА и национальной команды России Ксения Коваленко в «Инстаграме» рассказала о своих травмах, которые потребовали хирургического вмешательства.

«Спасибо всем. Операция прошла успешно. Чувствую себя нормально, правда кушать хочется», — написала Коваленко.

Фото: «Инстаграм» Ксении Коваленко

Спустя один час она добавила: «Ну что, приехали. Остановка: разрыв переднего креста и боковой связки. Нужно что-то сказать? А слов просто нет. С операции на операцию? Кайф. Фарт явно на моей стороне. Буду сильнее!»

Фото: «Инстаграм» Ксении Коваленко

Ранее Ксения ответила подписчику, который порекомендовал ей немного увеличить грудь.

Напомним, 6 марта, сборная России со счётом 5:0 разгромила национальную команду Косово в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

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