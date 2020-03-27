Оздоев пошутил над Азмуном после слов Кокорина

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на высказывание нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат сине-бело-голубым.
Накануне, 26 марта, Кокорин, рассказывая о дружбе с форвардом петербургского клуба Сердаром Азмуном, заявил: «Вот одел его, постриг. Сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним».
Оздоев в своём «инстаграме» опубликовал фотографию этой новости на «Чемпионате» и сопроводил её подписью: «Не сказал бы, что он хорошо выглядит», добавив смеющиеся эмодзи и указав аккаунты Кокорина и Азмуна.
Фото: «Инстаграм» Магомеда Оздоева
В настоящее время чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура, по итогам которых «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице.
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