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ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении России после обвинений Минюста США

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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ФИФА не будет возобновлять расследование в отношен
ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении России после обвинений Минюста США
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует возобновлять расследование в отношении Катара и России после новых заявлений о взяточничестве, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».

Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.

Победителем минувшего мирового первенства, которое прошло в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счётом 4:2.

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