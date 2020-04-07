ФИФА не будет возобновлять расследование в отношении России после обвинений Минюста США

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует возобновлять расследование в отношении Катара и России после новых заявлений о взяточничестве, опубликованных Министерством юстиции США, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в «Твиттере».

Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.

Победителем минувшего мирового первенства, которое прошло в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии со счётом 4:2.

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