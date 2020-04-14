Кержаков с сыном воссоздал обложку сингла Эминема, заменив дверь на холодильник
Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.
На этот раз экс-футболист воссоздал со своим сыном обложку сингла Cleanin’ Out My Closet от американского рэпера Эминема. При этом вместо двери, как в оригинале, Александр использовал пустой холодильник и переделал название на Cleaning Out My Fridge.
Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis.
В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.
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