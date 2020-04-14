Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кержаков с сыном воссоздал обложку сингла Эминема, заменив дверь на холодильник

Кержаков с сыном воссоздал обложку сингла Эминема,
Кержаков с сыном воссоздал обложку сингла Эминема, заменив дверь на холодильник
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.

На этот раз экс-футболист воссоздал со своим сыном обложку сингла Cleanin’ Out My Closet от американского рэпера Эминема. При этом вместо двери, как в оригинале, Александр использовал пустой холодильник и переделал название на Cleaning Out My Fridge.

Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis.

В ходе своей карьеры, которая длилась с 2001 по 2017 год, Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». В сборную России Александр вызывался с 2002 по 2016 год.

Кержаков: если государство призывает к карантину, оно должно компенсировать все затраты
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020