Сезон РПЛ разрешено начать со зрителями, Роналду может покинуть «Ювентус». Главное к утру
РПЛ разрешили проводить матчи со зрителями, Роналду может покинуть «Ювентус», четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями.
2. Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона.
3. У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус.
4. FIFPro расследует причины смерти Самохвалова.
5. Александр Анюков объявил о завершении игровой карьеры.
6. «Наполи» готов заплатить за Азмуна € 25 млн, «Зенит» требует € 30 млн.
7. Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня.
8. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.
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