Сезон РПЛ разрешено начать со зрителями, Роналду может покинуть «Ювентус». Главное к утру

РПЛ разрешили проводить матчи со зрителями, Роналду может покинуть «Ювентус», четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями.

2. Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона.

3. У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус.

4. FIFPro расследует причины смерти Самохвалова.

5. Александр Анюков объявил о завершении игровой карьеры.

6. «Наполи» готов заплатить за Азмуна € 25 млн, «Зенит» требует € 30 млн.

7. Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня.

8. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

9. Уткин: украинская пресса превратила жизнь Усика в ад