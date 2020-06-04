Торбинский поддержал Трампа, Россия может принять мини-турнир ЛЧ. Главные новости к утру

Артета провёл переговоры с Аршавиным о возможном трансфере Азмуна в «Арсенал», в России может пройти мини-турнир Лиги чемпионов, Торбинский заступился за Трампа и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Меня он всем устраивает». Переехавший в США Торбинский заступился за Трампа.
2. Малафеев: тюремные сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа.
3. Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат.
4. Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона.
5. Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре.
6. Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.
7. Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте.
8. Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал».
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