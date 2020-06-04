Торбинский поддержал Трампа, Россия может принять мини-турнир ЛЧ. Главные новости к утру

Артета провёл переговоры с Аршавиным о возможном трансфере Азмуна в «Арсенал», в России может пройти мини-турнир Лиги чемпионов, Торбинский заступился за Трампа и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Меня он всем устраивает». Переехавший в США Торбинский заступился за Трампа.

2. Малафеев: тюремные сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа.

3. Футболисты «Барселоны» отказались идти на повторное снижение зарплат.

4. Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона.

5. Суд над российскими фанатами по делу о беспорядках на Евро-2016 пройдёт в декабре.

6. Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов.

7. Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте.

8. Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал».