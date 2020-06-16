Кузяев может перейти в «Марсель», Фергюсон вызвал на бой Макгрегора. Главное к утру

Кузяев и Азмун могут покинуть «Зенит», Фергюсон вызвал на бой Макгрегора, финал Лиги чемпионов 2022 года может пройти в Санкт-Петербурге и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Авторов игры для PlayStation 5 обвинили в расизме. Они извинились.

2. РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак».

3. Стали известны претенденты на награду Golden Boy

4. В Испании сообщили, что Сердар Азмун близок к переходу в лондонский «Арсенал».

5. Российская Премьер-Лига — худшая по доходам от матчей в Европе.

6. Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора.

7. Источник: финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге.

8. В Италии сообщили об интересе «Зенита» к Джованни Симеоне.

9. Тедеско высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

10. ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звёзд 70-х.

11. Далер Кузяев может перейти в «Марсель».