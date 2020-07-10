«Реал» — «Алавес»: составы команд на матч 35-го тура чемпионата Испании

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Алавеса» из Витории назвали составы команд на матч 35-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго, Асенсио, Бензема.

Запасные: Альтубе, Ареола, Гутьеррес, Эрнандес, Вальверде, Иско, Б. Диас, Бэйл, М. Диас, Азар, Винисиус.

«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Химо, Марин, Эли, Мендес, Фейса, Камараса, Бёрк, Хоселу, Перес.

Запасные: Кастро, Агиррегабирия, Магальян, Махмуд, Наварро, Гарсия, Пина, Понс, Родригес, Сайнс, де ла Фуэнте, Риоха.

Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» сегодня, 10 июля, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Алавес».

«Реал», набрав 77 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Алавес» (35) занимает 17-е место.