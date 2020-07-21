«Локомотив» продлил контракт с Антонио Эдером

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Антонио Эдер продлил контракт с клубом.
Теперь соглашение «железнодорожников» с 32-летним португальским футболистом рассчитано ещё на год. Договор был продлён автоматически согласно прописанным в нём условиям.
Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил трансфер форварда за € 500 тыс. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов. За тур до окончания чемпионата России «Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице и уже гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что в услугах Эдера заинтересован турецкий клуб.
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