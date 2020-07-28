Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус 29 июля, сообщает Tyc Sports. Информацию подтверждают источники «Чемпионата».



Если результат теста будет отрицательным, футболист вылетит в Россию. Гайч уже получил разрешение на полёт. В Москве будут улажены последние детали трансфера Гайча из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА.



Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.