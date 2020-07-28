Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию

Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус 29 июля, сообщает Tyc Sports. Информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Если результат теста будет отрицательным, футболист вылетит в Россию. Гайч уже получил разрешение на полёт. В Москве будут улажены последние детали трансфера Гайча из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Стал известен испанский клуб, который пытался перехватить Адольфо Гайча у ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020