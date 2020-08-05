«Рейнджерс» вылетели из Кубка Стэнли, Малком может покинуть «Зенит». Главное к утру

Сразу несколько россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли, игрок «Зенита» может вернуться в Испанию, ЦСКА получит крупную сумму от нового генерального спонсора – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Рейнджерс» с Панариным, Бучневичем и Шестёркиным уступили «Каролине» Андрея Свечникова в третьей игре кряду и завершили участие в Кубке Стэнли.
2. Игрок «Зенита» Малком хочет покинуть Россию и играть в европейской топ-лиге — им интересуется «Севилья». На эту информацию отреагировал и гендиректор сине-бело-голубых.
3. ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей.
4. «Нью-Йорк Айлендерс» с Семёном Варламовым вновь обыграл «Флориду» Сергея Бобровского, счёт в серии стал 2-0.
5. Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.
6. «Ювентус» провёл переговоры с пятью тренерами. Среди них – Зидан и Почеттино.
7. ХК «Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб, на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
8. Президент ФФККР Горшков впервые отреагировал на переход Косторной к Плющенко.
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