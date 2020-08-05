«Рейнджерс» вылетели из Кубка Стэнли, Малком может покинуть «Зенит». Главное к утру

Сразу несколько россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли, игрок «Зенита» может вернуться в Испанию, ЦСКА получит крупную сумму от нового генерального спонсора – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Рейнджерс» с Панариным, Бучневичем и Шестёркиным уступили «Каролине» Андрея Свечникова в третьей игре кряду и завершили участие в Кубке Стэнли.

2. Игрок «Зенита» Малком хочет покинуть Россию и играть в европейской топ-лиге — им интересуется «Севилья». На эту информацию отреагировал и гендиректор сине-бело-голубых.

3. ЦСКА получит от нового генерального спонсора более 1 млрд рублей.

4. «Нью-Йорк Айлендерс» с Семёном Варламовым вновь обыграл «Флориду» Сергея Бобровского, счёт в серии стал 2-0.



5. Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.



6. «Ювентус» провёл переговоры с пятью тренерами. Среди них – Зидан и Почеттино.

7. ХК «Локомотив» разгромно проиграл СКА, пропустив шесть шайб, на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

8. Президент ФФККР Горшков впервые отреагировал на переход Косторной к Плющенко.