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Нико Ковач мог сдать положительный тест на коронавирус

Нико Ковач мог сдать положительный тест на коронавирус
Футбол / Франция 0

Тест главного тренера «Монако» Нико Ковача на коронавирус мог дать положительный результат, сообщает L’Equipe.

По информации источника, если диагноз подтвердится, специалист станет первым тренером в Лиге 1, подхватившим вирус.

Накануне пресс-служба «Монако» сообщила о двух потенциальных случаях заражения коронавирусом. 13 августа «Монако» в матче 3-го тура чемпионата Франции примет «Нант».

Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Монако», в 28 матчах набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, Александр Головин, выступающий за французский клуб, получил травму в матче 2-го тура с «Метцем». Из-за повреждения хавбек пропустит матчи сборной России в Лиге наций.

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