Нико Ковач мог сдать положительный тест на коронавирус

Тест главного тренера «Монако» Нико Ковача на коронавирус мог дать положительный результат, сообщает L’Equipe.

По информации источника, если диагноз подтвердится, специалист станет первым тренером в Лиге 1, подхватившим вирус.

Накануне пресс-служба «Монако» сообщила о двух потенциальных случаях заражения коронавирусом. 13 августа «Монако» в матче 3-го тура чемпионата Франции примет «Нант».



Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. «Монако», в 28 матчах набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.



Напомним, Александр Головин, выступающий за французский клуб, получил травму в матче 2-го тура с «Метцем». Из-за повреждения хавбек пропустит матчи сборной России в Лиге наций.