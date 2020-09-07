Черчесов: у Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ротацию полузащитников Юрия Жиркова и Далера Кузяева в минувших матчах Лиги наций.



«Жирков провёл с сербами 70 минут на хорошем уровне. Кузяев его прекрасно заменил, в трёх голевых атаках поучаствовал. А потом его Жирков подменил. Это замена по позиции. Вы-то не видите, а у Кузяева уже синяки под глазами, потому что он недостаточно готов. Но всё равно, видите, не случайно мы его на пару дней раньше вызвали – он принёс пользу», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».



Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Черчесова возглавляют третью группу Лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).

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