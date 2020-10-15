Нойштедтер прокомментировал возвращение в «Динамо»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от возвращения в московское «Динамо».



«Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, смотрел матчи «Динамо». Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне.



На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся. Просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, в команде шикарный коллектив. Одним словом, я дома!» — приводит слова Нойштедтера пресс-служба московского клуба.



Напомним, в конце июля Роман покинул «Динамо» и всё это время был в статусе свободного агента. Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче», а также за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.

«Динамо» объявило о возвращении Нойштедтера