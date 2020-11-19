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Корниленко ответил на претензии «Крыльям», которые называют клубом агента Андреева

Корниленко ответил на претензии «Крыльям», которые называют клубом агента Андреева
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал претензии к клубу, связанные с тем фактом, что за интересы сразу нескольких футболистов команды отвечает агент Павел Андреев.

«Для меня важно, чтобы команда решала задачи. Главная из всех – выйти в Премьер-Лигу и закрепиться там. Если будет хороший футболист, то какая разница, какой у него агент? Важно качество футболиста и польза, которую он приносит команде.

Мы играем в хороший футбол, идём в лидирующей группе, больше всех забили и меньше всех пропустили. Давайте смотреть на качество игроков и на рынок, на наших молодых игроков. Их тяжело найти в России и ещё сложнее — забрать к себе. Моя задача – делать для клуба то, что будет для него лучше», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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