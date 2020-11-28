Вскрытие Марадоны показало патологию, ЦСКА могут наказать за гомофобию. Главное к утру

Стала известна точная причина смерти Марадоны, Миранчук и Черышев заразились коронавирусом, FARE осудил оскорбления фанатов ЦСКА в адрес Черчесова и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» начал переговоры о трансфере перуанского полузащитника.

2. Алексей Миранчук заразился коронавирусом.

3. Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус.

4. «Спартак» должен будет выплатить Газизову € 3 млн в случае досрочного увольнения.

5. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на 5 кг.

6. Вскрытие показало точную причину смерти Диего Марадоны.

7. FARE осудил гомофобные выкрики фанатов ЦСКА в адрес Черчесова и проинформировал УЕФА.

8. В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира в Катаре.