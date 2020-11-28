Вскрытие Марадоны показало патологию, ЦСКА могут наказать за гомофобию. Главное к утру
Стала известна точная причина смерти Марадоны, Миранчук и Черышев заразились коронавирусом, FARE осудил оскорбления фанатов ЦСКА в адрес Черчесова и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» начал переговоры о трансфере перуанского полузащитника.
2. Алексей Миранчук заразился коронавирусом.
3. Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус.
4. «Спартак» должен будет выплатить Газизову € 3 млн в случае досрочного увольнения.
5. Тайсон оказался тяжелее Джонса почти на 5 кг.
6. Вскрытие показало точную причину смерти Диего Марадоны.
7. FARE осудил гомофобные выкрики фанатов ЦСКА в адрес Черчесова и проинформировал УЕФА.
8. В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира в Катаре.
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