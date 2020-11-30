Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подал в суд на «Барселону», сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Сообщается, что тренер хочет добиться от каталонского клуба компенсации за увольнение.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально оформила увольнение Сетьена только через месяц после того, как он был освобождён от своих тренерских обязанностей. Адвокаты Сетьена потребуют от клуба € 4 млн в качестве компенсации. В заявлении Сетьена говорилось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу никогда не сообщал ему об условиях увольнения, не говоря о том, чтобы урегулировать вопрос с отставкой.



17 августа пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, в котором со счётом 2:8 проиграл мюнхенской «Баварии».