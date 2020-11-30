Троевластие в РПЛ, страшная авария Грожана. Главное к утру

1. После 16 туров в чемпионате России лидируют сразу три клуба: ЦСКА, проигравший «Рубину», «Спартак», победивший «Ротор», и петербургский «Зенит».
2. Россия завоевала две медали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.
3. Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна — гонщик находится в больнице с ожогами, его жизни ничего не угрожает.
4. Скончался бывший игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп, автор гола в ворота сборной Франции на ЧМ-2002.
5. Личного врача Диего Марадоны обвинил в его смерти, но доктор всё отрицает.
6. Лондонский «Арсенал» неожиданно уступил «Вулверхэмптона» в матче АПЛ со счётом 1:2.
7. Никита Сошников перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.
8. Йоханнес Бё возглавил общий зачёт по итогам первого этапа Кубка мира по биатлону.
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