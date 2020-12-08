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«Спартак» удалил резонансный твит с мемом из «Симпсонов», посвящённый уходу Газизова

«Спартак» удалил резонансный твит с мемом из «Симпсонов», посвящённый уходу Газизова
Футбол / РПЛ 0

Из «твиттера» «Спартака» исчез твит, которым пресс-служба анонсировала уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появилась гифка из культового мультсериала «Симпсоны». В гифке дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта. Многие болельщики посчитали такую гифку оскорбительной по отношению к клубу и Газизову.

Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»
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