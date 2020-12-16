«Ювентус» и «Милан» могут поспорить за Иско
Испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в Серии A, сообщает Calciomercato.
По данным источника, интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус». Также сообщается, что в борьбу за Иско может включиться «Милан», однако, основной проблемой может стать высокая заработная плата испанца.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он завоевал 16 трофеев. Иско в текущем сезоне за «Реал» принял участие в 9 встречах в рамках чемпионата Испании. За отведённое игровое время записать в свой актив результативные действия ему не удалось.
Агент Иско рассказал о желании футболиста покинуть «Реал»
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