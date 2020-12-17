Тедеско уходит из «Спартака», Тим Цзю нокаутировал Моргана. Главное к утру
«Зенит» обыграл «Спартак», Тедеско объявил, что не продлит контракт с красно-белыми, «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче чемпионата России.
2. Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком».
3. В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.
4. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 13-го тура АПЛ.
5. Лионель Месси установил историческое достижение в «Барселоне».
6. Агент Шкурина: нам сказали, что, если Илья не приедет в сборную, его заберут в армию.
7. Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде.
8. Александр Медведев отреагировал на информацию об уходе с поста гендиректора «Зенита».
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
08:31
-
08:30
-
07:49
-
07:13
-
06:57
-
06:39
-
06:15
-
05:59
-
05:39
-
05:18
-
04:53
-
04:42
-
04:27
-
04:11
-
04:04
-
03:43
-
03:24
-
03:03
-
02:44
-
02:30
-
02:06
-
01:57
-
01:39
-
01:21
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам