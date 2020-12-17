Тедеско уходит из «Спартака», Тим Цзю нокаутировал Моргана. Главное к утру

«Зенит» обыграл «Спартак», Тедеско объявил, что не продлит контракт с красно-белыми, «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче чемпионата России.

2. Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком».

3. В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.

4. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 13-го тура АПЛ.

5. Лионель Месси установил историческое достижение в «Барселоне».

6. Агент Шкурина: нам сказали, что, если Илья не приедет в сборную, его заберут в армию.

7. Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде.

8. Александр Медведев отреагировал на информацию об уходе с поста гендиректора «Зенита».