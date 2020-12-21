Первые слова Промеса после выхода из-под ареста, разделение в «Арсенале». Главное к утру

Сборная России выиграла Кубок Первого канала, Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А, Промес прокомментировал освобождение из-под ареста и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ.
2. «Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.
3. Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.
4. Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке».
5. Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене.
6. Квинси Промес прокомментировал освобождение из-под ареста.
7. «Арсенал» разделился на два лагеря из-за Микеля Артеты.
8. Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала.
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