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Первые слова Промеса после выхода из-под ареста, разделение в «Арсенале». Главное к утру

Сборная России выиграла Кубок Первого канала, Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А, Промес прокомментировал освобождение из-под ареста и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ.

2. «Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ.

3. Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.

4. Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке».

5. Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене.

6. Квинси Промес прокомментировал освобождение из-под ареста.

7. «Арсенал» разделился на два лагеря из-за Микеля Артеты.

8. Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала.