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$ 100 млн за бой Хабиб – Мейвезер, Блаттер в тяжёлом состоянии. Главное к утру

Хабиб Нурмагомедов мог получить невероятную сумму за бой с Флойдом Мейвейзером, экс-президент ФИФА госпитализирован, а сборная Швеции по лыжным гонкам может быть отстранена от «Тур де Ски» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Менеджер Нурмагомедова: Хабибу предлагали $ 100 млн за бой с Мейвезером.

2. Йозеф Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии.



3. Вся сборная Швеции по лыжным гонкам может быть отстранена от «Тур де Ски».

4. «Боруссия» хочет купить Азмуна. «Зенит» оценивает трансфер в € 20 млн.

5. Ларионов: сборную Финляндии нужно было отправлять домой в первом периоде.

6. «Зенит» — в топ-50 европейских клубов по версии Euroclubindex, «Спартак» не попал в сотню.

7. Мотогонщик оказался в коме после аварии на «Дакаре». На трассе его реанимировал соперник.

8. Хабиб Нурмагомедов назвал любимого футболиста своего отца.

9. Роналду – лидер по количеству реализованных пенальти в 2020 году, Месси не попал в топ-3.