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«Аякс» выбыл из борьбы за Кристиана Эриксена

«Аякс» выбыл из борьбы за Кристиана Эриксена
Футбол / Италия 0

Амстердамский «Аякс» выбыл из борьбы за полузащитника миланского «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аякс» рассчитывал на возвращение Эриксена, однако отказался от трансфера из-за высокой зарплаты датского футболиста, которая составляет € 7,5 млн в год. Интерес к Эриксену проявляет «Тоттенхэм Хотспур». Английский клуб хочет арендовать 28-летнего хавбека до конца сезона-2020/2021.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В «Аяксе» Эриксен провёл четыре года, перейдя в молодёжную команду из «Оденсе» в январе 2009 года.

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