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Назван боец, который мог бы победить Хабиба, Кокорин – цель «Фиорентины». Главное к утру

Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба, Кокорин стал целью итальянского клуба, а в Кремле прокомментировали решение перенести ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси, — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба.

2. Александр Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины».

3. В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею.

4. В Англии разгорается скандал из-за выбора цвета форм на матч «Ливерпуль» — «МЮ».

5. «Краснодар» вступил в гонку за лучшего бомбардира чемпионата Франции.

6. Малафеева отвезли в больницу с коронавирусом, у него сильно поражены лёгкие.

7. «Локомотив» объявил об уходе Слободана Райковича.

8. Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном».

9. «Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.