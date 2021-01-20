Назван боец, который мог бы победить Хабиба, Кокорин – цель «Фиорентины». Главное к утру

Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба, Кокорин стал целью итальянского клуба, а в Кремле прокомментировали решение перенести ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси, — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Тренер Нурмагомедова назвал бойца, который мог бы победить Хабиба.
2. Александр Кокорин является главной трансферной целью «Фиорентины».
3. В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею.
4. В Англии разгорается скандал из-за выбора цвета форм на матч «Ливерпуль» — «МЮ».
5. «Краснодар» вступил в гонку за лучшего бомбардира чемпионата Франции.
6. Малафеева отвезли в больницу с коронавирусом, у него сильно поражены лёгкие.
7. «Локомотив» объявил об уходе Слободана Райковича.
8. Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном».
9. «Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.
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