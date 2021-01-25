Халк близок к возвращению в Европу

«Бешикташ» и «Порту» претендуют на бесплатное подписание Халка, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом информирует авторитетный журналист Николо Скира.

34-летний бразильский форвард хочет заключить с одним из клубов контракт сроком на полтора года. Менее продолжительные варианты сотрудничества не устраивают игрока.

Последним клубом Халка стал китайский «Шанхай СИПГ», за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета «Зенита».

Ранее сообщалось, что на Халка претендуют «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Сент-Этьен». СМИ не исключали также вариант возвращения бразильца в «Зенит». Бразилец был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради переезда в АПЛ.