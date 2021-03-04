Алана Мамаева: с моего телефона раздали десятки фальшивых интервью от моего имени

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала в социальных сетях о проблемах с некой Юлией Дзуцевой, которая от имени Аланы «дала десятки интервью» с её телефона. Также супруга футболиста отметила, что не очень хорошо себя чувствует.

«Попрошу не слушать Дзуцеву Юлю. Она не является моей подругой. И имеет проблемы с наркотическими веществами и психикой. Всё сказанное ей не имеет никакого отношения ко мне! Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок.

Из-за моего нежелания с ней общаться она решила раздать за меня «интервью». Никогда не думала, что бывшая хорошая приятельница может вот так поступить.

Пока мой брат не забрал у Юли мой телефон, она успела раздать десятки интервью! И я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома! В себя пришла я только сегодня», — написала Мамаева в историях своего «инстаграма».

Напомним, накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании. Позже испанка Ирен Гарсия Морено сообщила об угрозах со стороны Мамаевой.

Позже Алану нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой. Через некоторое время жена футболиста прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо». Впоследствии подруга Мамаевой рассказала о подробностях случившегося.