Самошников: каждый футболист в «Рубине» начинает понимать другого

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал победу казанской команды над «Уфой» (3:0) в матче 22-го тура РПЛ. Самошников стал автором третьего гола.



«Матч складывался по нашему сценарию: мы прессинговали, играли высоко, не давали «Уфе» выходить из-под прессинга. Они либо ошибались, либо мы перехватывали и сразу же атаковали. Как было на установке, так мы и сыграли.



Может, и было так видно, что мы бежали, а они нет, но у нас каждый бился на своём участке и играл до конца.



Гол? Меня встречал защитник, за спиной открылась зона, и Макар (Денис Макаров – прим.) открылся в центре, я отдал и побежал. Получилось, что вывалился один на один с вратарём.



Все победы — следствие того, что мы хорошо подготовились на сборе, а сейчас мы готовимся к каждому и выходим как на последний бой. От этого и такие результаты, будем стараться продолжать.



Каждый футболист в коллективе начинает понимать другого. У нас постоянный подсказ, и всё абсолютно отлично.



Я получил повреждение на предыгровой тренировке, руку немного повредил. Ко мне подошёл Яровинский и говорит: «Я в этой лангетке играл в хоккей, забросил две шайбы, значит, и ты завтра тоже забьёшь». Так и получилось. У меня были ещё моменты, но не сложилось. Гол посвящаю отцу», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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