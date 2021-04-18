Турнирная таблица РПЛ: «Локомотив» поднялся на 2-е место, «Рубин» вытеснил ЦСКА из топ-4

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 26-го тура.

По результатам этого тура изменения в турнирной таблице не обошли стороной и четвёрку лидеров. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 55 очков, вырвав ничью в драматичном матче с «Краснодаром» (2:2). На второе место поднялся московский «Локомотив» (49), который в этом туре разгромил «Ростов» (4:1). На третье место опустился «Спартак» (47), сенсационно проигравший в матче с «Уфой» (0:3).

На 4-е место благодаря победе над «Уралом» (1:0) поднялся казанский «Рубин», в активе которого 46 очков. На 5-е место опустился столичный ЦСКА (46) — армейцы уступили «Сочи» (1:2).

Шестое место — московское «Динамо» (46), которое добыло в матче с «Ротором» (3:0). На седьмом месте идёт «Сочи» (43). На восьмом месте остались «Химки» (38), уступившие в 25-м туре РПЛ «Ахмату» (1:3). Девятое место — «Ростов» (37). На десятое место поднялся «Ахмат» (35). 11-е место — «Краснодар» (35). На 12-м месте — «Урал» (30).

В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (23) и «Уфа» (20). В зоне вылета — «Ротор» (18) и «Тамбов» (13).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»