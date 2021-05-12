Депутат Лебедев: не исключаю, что в воскресенье будем поздравлять «Локо» с выходом в ЛЧ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал победу «Локомотива» в финальном матче Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).
«Мне не казалось, что «Крылья» были лучше в первом тайме. «Локомотив» выиграл заслуженно. Поздравляю всех болельщиков и благодарен им за то, что им удалось сделать Нижний Новгород красно-зелёным. Спасибо игрокам и Марко Николичу. То, что «Крылья» в первые 10 минут навалились на ворота «Локомотива» и ещё пару острых атак провели, не говорит о том, что «Локомотив» осел на свои ворота и забился в угол. Опыт и мастерство, смотри на табло. Счёт — 3:1.
Николич доказал, что он профессионал своего дела. Он использовал единственный шанс, который у него был в зимний перерыв, чтобы настроить команду на игру таким образом, что «Локомотив» выиграл 11 матчей подряд и сейчас выиграл Кубок. И я не исключаю, что в воскресенье мы ещё будем поздравлять «Локомотив» с выходом в квалификацию Лиги чемпионов, потому что грозненский «Ахмат» дома преподнесёт нам всем подарок, обыграв «Спартак», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 13 мая 2021
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
- 12 мая 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:22
-
22:18