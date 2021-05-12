Депутат Лебедев: не исключаю, что в воскресенье будем поздравлять «Локо» с выходом в ЛЧ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал победу «Локомотива» в финальном матче Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).

«Мне не казалось, что «Крылья» были лучше в первом тайме. «Локомотив» выиграл заслуженно. Поздравляю всех болельщиков и благодарен им за то, что им удалось сделать Нижний Новгород красно-зелёным. Спасибо игрокам и Марко Николичу. То, что «Крылья» в первые 10 минут навалились на ворота «Локомотива» и ещё пару острых атак провели, не говорит о том, что «Локомотив» осел на свои ворота и забился в угол. Опыт и мастерство, смотри на табло. Счёт — 3:1.



Николич доказал, что он профессионал своего дела. Он использовал единственный шанс, который у него был в зимний перерыв, чтобы настроить команду на игру таким образом, что «Локомотив» выиграл 11 матчей подряд и сейчас выиграл Кубок. И я не исключаю, что в воскресенье мы ещё будем поздравлять «Локомотив» с выходом в квалификацию Лиги чемпионов, потому что грозненский «Ахмат» дома преподнесёт нам всем подарок, обыграв «Спартак», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.