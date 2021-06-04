Бэйл: у меня прекрасные взаимоотношения с Анчелотти

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридского клуба.



«Я знаю, что Карло Анчелотти — отличный тренер. У нас с ним прекрасные отношения. Мы провели чудесный совместный период в «Реале». Я уверен, что он великолепно справится со своими обязанностями.



Мне удалось поговорить с ним, когда «Тоттенхэм» играл с «Эвертоном» в начале сезона. Мы обнялись и немного поболтали. Это было приятно. Но я всё ещё не слишком много думал о будущем. Сейчас я сосредоточен на подготовке и на том, что будет происходить на Евро. С остальным я буду разбираться после», — приводит слова Бэйла Sky Sports.



Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

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