«Играйте за нас!» Болельщики сборной России подготовили плакаты на матч с Болгарией

Болельщики сборной России подготовили мотивационный перфоманс для национальной команды перед товарищеским матчем с Болгарией.



Фанаты продемонстрировали два плаката. «Играйте за нас!» и «Единство».

Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.



Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария. Товарищеский матч идёт в прямом эфире на Первом канале.



Встречу обслуживает белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.



Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.