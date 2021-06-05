Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играйте за нас!» Болельщики сборной России подготовили плакаты на матч с Болгарией

«Играйте за нас!» Болельщики сборной России подготовили плакаты на матч с Болгарией
Артур Иванов
Комментарии

Болельщики сборной России подготовили мотивационный перфоманс для национальной команды перед товарищеским матчем с Болгарией.

Фанаты продемонстрировали два плаката. «Играйте за нас!» и «Единство».

Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария. Товарищеский матч идёт в прямом эфире на Первом канале.

Встречу обслуживает белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.

Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.

Новость по теме
Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021