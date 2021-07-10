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«Бристоль Сити» использовал собак для презентации новой формы. Фото

«Бристоль Сити» использовал собак для презентации новой формы. Фото
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Английский футбольный клуб «Бристоль Сити» на официальном сайте презентовал свою домашнюю форму на сезон-2021/2022. Он сделал это в необычной манере, поскольку использовал собак.

Новая форма «Бристоль Сити» будет экологически чистой, на производство одного комплекта уходит восемь переработанных пластиковых бутылок. Она выполнена в красно-белой цветовой гамме, а герб клуба расположен прямо по центру футболки. Но главной особенностью презентации стала фотосессия с собаками, наряженными в форму «Бристоль Сити».

«Бристоль Сити» по итогам сезона-2020/2021 набрал 51 очко за 46 проведенных матчей. Он занял 19-е место в турнирной таблице и избежал вылета из Чемпионшипа. В 1-м туре нового розыгрыша «Бристоль Сити» сыграет с «Блэкпулом».

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