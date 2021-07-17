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Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС по назначению в сборную России

Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС по назначению в сборную России
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Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию о возможных переговорах с РФС.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», — сказал Бердыев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что специалист прилетел в Москву. Бердыев считается одним из кандидатом на пост главного тренера сборной России. Предполагается, что он прилетел на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.

Последним главным тренером сборной России был Станислав Черчесов, об отставке которого было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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