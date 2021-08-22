Комличенко: «Ростов» нащупал настроение, с которым нужно выходить, продолжим на этой ноте

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).
«В моменте с голом повезло с отскоком. Наконец-то выиграли, хотели бы поздравить болельщиков с долгожданной победой. Эту награду отдал всей команде, все молодцы, вырвали победу, боевая игра. «Нижний Новгород» также молодцы, непростая команда. Вдвойне приятно выиграть на выезде.
В первых четырёх матчах где-то не хватало борьбы, скорости, может, ещё везения. Везде по чуть-чуть не хватало, и в итоге ноль побед. Сегодня боролись, думаю, за это нас футбол вознаградил. В сегодняшнем матче был акцент на борьбу.
Все надеются, что эта победа стала толчком вперёд. Вроде нащупали то настроение, с которым нужно выходить, постараемся продолжать на той же ноте», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
- 22 августа 2021
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