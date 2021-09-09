Усэйн Болт — о Роналду: думаю, он будет играть до 42 лет

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт высказался о возвращении футболиста Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».



«Хорошо, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнёров по команде, но это же сделает их лучше. Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками», — цитирует Болта BBC.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

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