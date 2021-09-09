Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усэйн Болт — о Роналду: думаю, он будет играть до 42 лет

Усэйн Болт — о Роналду: думаю, он будет играть до 42 лет
Комментарии

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт высказался о возвращении футболиста Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Хорошо, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнёров по команде, но это же сделает их лучше. Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками», — цитирует Болта BBC.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

Новость по теме
Уэйн Руни отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Новость по теме
Бруну Фернандеш отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021