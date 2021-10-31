Фанаты «Легии» скандировали кричалку про Черчесова на матче польской лиги

Болельщики «Легии» скандировали кричалку про бывшего главного тренера Станислава Черчесова на матче польского чемпионата с «Полонью» (0:2).
Фанаты скандировали: «Стасу Черчесов!» Видео в сториз своего «инстаграма» разместил Мирослав Ромащенко, входивший в тренерский штаб сборной России во главе с Черчесовым.
Вместе с «Легией» Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/2016.
В июле Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Позднее команду возглавил Валерий Карпин.
Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
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