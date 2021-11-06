Хави официально в «Барсе», «Спартак» может возглавить экс-ассистент Конте. Главное к утру
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Легендарный полузащитник «Барселоны» возглавил клуб, «Спартак» может назначить экс-помощника Антонио Конте, а бывший тренер сборной Украины уже в ближайшее время может оказаться в клубе чемпионата Италии. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- «Добро пожаловать домой». «Барселона» официально объявила о назначении Хави.
- В Италии сообщили, что «Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, ранее работавший с Конте.
- Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа».
- Даниил Медведев встретится в полуфинале «Мастерса» в Париже с немцем Александром Зверевым.
- НХЛ: «Эдмонтон» в драматичном матче с 11 голами вырвал победу у «Рейнджерс», отыгравшись с 1:4.
- Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на слухи о том, что Месси уведомили о победе.
- Ольга Смородская: «Спартак» — это клуб расистов.
- Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма».
- Патрики Фрейре взял реванш у Питера Куилли на Bellator 270 и завоевал титул в лёгком весе.
- Кудерметова и Самсонова добыли для России путёвку в финал Кубка Билли Джин Кинг.
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