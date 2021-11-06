Хави официально в «Барсе», «Спартак» может возглавить экс-ассистент Конте. Главное к утру

Легендарный полузащитник «Барселоны» возглавил клуб, «Спартак» может назначить экс-помощника Антонио Конте, а бывший тренер сборной Украины уже в ближайшее время может оказаться в клубе чемпионата Италии. Главное к утру в подборке «Чемпионата».