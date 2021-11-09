Овечкин — 4-й по голам за карьеру в НХЛ, Миранчук зимой покинет «Аталанту». Главное к утру

Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и стал четвёртым в истории. Алексей Миранчук зимой покинет «Аталанту». Названа причина смерти волейболистки, скончавшейся в 21 год. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин забросил 741-ю шайбу в НХЛ и сравнялся с Халлом по голам за карьеру в НХЛ.
2. Алексей Миранчук зимой покинет «Аталанту».
3. Названа причина смерти российской волейболистки, скончавшейся в 21 год.
4. Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре.
5. Уилсон — о достижении Овечкина: если бы не я, мы бы говорили о Ягре.
6. Овечкин обошёл Ковалёва и вышел на 5-е место среди россиян по голевым передачам в НХЛ.
7. 16-летний русский вратарь приступает к тренировкам с основой лондонского «Арсенала».
8. «ПСЖ» намерен подписать Бензема.
9. 42 сейва Шестёркина и 2 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду».
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