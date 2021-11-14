Георгий Джикия будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия будет капитаном национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией, сообщает пресс-служба сборной.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 14 ноября, сборная Хорватии примет на своём поле национальную команду России. Матч заключительного 10-го тура квалификации на ЧМ-2022 состоится на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия – Россия.

Предстоящая встреча важна для обеих сборных. Если сборная Хорватии сумеет обыграть Россию, она напрямую выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Подопечным Валерия Карпина для достижения аналогичной цели будет достаточно ничьей.

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