Блогер нокаутировал экс-бойца UFC, «Атлетико» проиграл «Севилье». Главное к утру
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Американский блогер сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона UFC, «Атлетико» проигрывает третий матч кряду в чемпионате Испании, а Юрген Клопп не желает видеть невакцинированных в «Ливерпуле». Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Джейк Пол нокаутировал экс-бойца UFC Тайрона Вудли в 6-м раунде реванш-боя.
- «Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте.
- Юрген Клопп: невакцинированных новичков в «Ливерпуле» не будет.
- Льюис нокаутировал Докоса в первом раунде главного боя турнира UFC Вегас 45.
- Гави покорил достижение Месси в «Барселоне».
- «Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль.
- Рублёв обыграл Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
- «Барселона» обыграла «Эльче» благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й минуте матча.
- Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко объявили о поединке на турнире RCC.
- Сборная России победила Чехию и выиграла третий матч подряд на Кубке Первого канала.
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