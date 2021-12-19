Блогер нокаутировал экс-бойца UFC, «Атлетико» проиграл «Севилье». Главное к утру

Американский блогер сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона UFC, «Атлетико» проигрывает третий матч кряду в чемпионате Испании, а Юрген Клопп не желает видеть невакцинированных в «Ливерпуле». Главное к утру в подборке «Чемпионата».