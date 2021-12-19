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Блогер нокаутировал экс-бойца UFC, «Атлетико» проиграл «Севилье». Главное к утру

Блогер нокаутировал экс-бойца UFC, «Атлетико» проиграл «Севилье». Главное к утру
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Американский блогер сенсационно нокаутировал бывшего чемпиона UFC, «Атлетико» проигрывает третий матч кряду в чемпионате Испании, а Юрген Клопп не желает видеть невакцинированных в «Ливерпуле». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Джейк Пол нокаутировал экс-бойца UFC Тайрона Вудли в 6-м раунде реванш-боя.
  2. «Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте.
  3. Юрген Клопп: невакцинированных новичков в «Ливерпуле» не будет.
  4. Льюис нокаутировал Докоса в первом раунде главного боя турнира UFC Вегас 45.
  5. Гави покорил достижение Месси в «Барселоне».
  6. «Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль.
  7. Рублёв обыграл Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби.
  8. «Барселона» обыграла «Эльче» благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й минуте матча.
  9. Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко объявили о поединке на турнире RCC.
  10. Сборная России победила Чехию и выиграла третий матч подряд на Кубке Первого канала.
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