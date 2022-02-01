«Арсенал» приобрёл защитника из клуба MLS «Колорадо». Обеими командами владеет Кронке

Пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о приобретении 23-летнего американского защитника Орсона Трасти, выступающего на родине за клуб MLS «Колорадо Рэпидс». Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Примечательно, что «Колорадо Рэпидс» является частью холдинга Kroenke Sports & Entertainment, принадлежащего владельцу «Арсенала» Стэну Кронке.
Согласно информации Transfermarkt.de, трансфер футболиста обошёлся лондонскому клубу в € 1,82 млн. При этом он останется в «Колорадо» до конца нынешнего сезона на правах аренды. За карьеру Трасти провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В его активе уже 11 матчей за сборную США до 20 лет.
«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур
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