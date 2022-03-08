Все легионеры РПЛ могут уехать, «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Главное к утру

Легионеры РПЛ могут приостановить свои контракты с клубами до лета, «Тоттенхэм» победил «Эвертон» со счётом 5:0, «Рубин» одолел «Ахмат» благодаря голу на последних минутах. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

2. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ со счётом 5:0.

3. «Рубин» вырвал победу в матче с «Ахматом» благодаря голу Дрейера на последних минутах.

4. Российский гимнаст Куляк объяснил, зачем вышел на награждение с буквой «Z» на груди.

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6. Глава судейского корпуса РФС: я продолжу работать удалённо из Португалии.

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